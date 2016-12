Savona, 74enne accusato di usura denuncia chi lo aveva filmato mentre consegnava la mazzetta

foto Da video

- Tra maggio e luglio era stato denunciato, arrestato e sottoposto ai domiciliari per usura, ora l'uomo, Giuseppe Pino Cangemi, calabrese di 74 anni, residente a Ceriale (Savona), ha denunciato per diffamazione e calunnia chi lo aveva denunciato. Il suo legale ha querelato sia due commercianti, padre e figlio, sia il responsabile di "Sos Racket Usura" che aveva pubblicato in rete il video in cui Gangemi consegnava 2000 euro a un commerciante.