foto Ansa

13:03

- "Mi prenderò un periodo di riposo, ma non lascio la tonaca. Il comunicato arrivato stamattina è, probabilmente, un falso". Lo ha detto don Piero Corsi, il sacerdote del volantino sul femminicidio, in un video a cura della televisione diocesana che sarà diffuso nel pomeriggio. Il volantino, in cui si chiedeva alle donne di fare autocritica quando si parla di femminicidio, era comparso sulle porte della chiesa di San Terenzo a Lerici (La Spezia).