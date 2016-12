- "Voglio scusarmi con tutti per quella che voleva essere solo una imprudente provocazione. In particolare con tutte quelle donne che si siano sentite offese dalle mie parole". Lo ha detto don Piero Corsi, il parroco di Lerici (La Spezia), dopo le polemiche per il volantino sul femminicidio affisso alle porte della chiesa di San Terenzo. Don Corsi, che è stato convocato dal vescovo, ha aggiunto: "Affronterò con serenità le decisioni della Curia".

Sulla vicenda era intervenuto nel pomeriggio anche il vescovo de La Spezia, monsignor Ernesco Palletti, che giovedì mattina riceverà don Corsi in diocesi. "Ho fatto rimuovere immediatamente quel volantino i cui contenuti sono fuorvianti rispetto ai sentimenti di condanna per la violenza contro le donne", aveva detto. "Nel volantino si leggono motivazioni inaccettabili che vanno contro il comune sentire della Chiesa"."In nessun modo - aveva chiarito il vescovo - può essere messo in diretta correlazione qualunque deprecabile fenomeno di violenza sulle donne con qualsivoglia altra motivazione, né tantomeno tentare di darne una inconsistente giustificazione. A tal proposito ritengo doveroso cogliere l'occasione per invitare tutti a prendere sempre più coscienza di questo inaccettabile fenomeno perché non si debbano più ripetere fatti di violenza sulla donna, come quelli che, nell'anno ormai trascorso, hanno drammaticamente segnato la vita del nostro Paese". Intanto venerdì le donne di Lerici si ritroveranno sulla spiaggia per un sit-in di protesta contro il parroco.