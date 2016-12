foto Ansa 16:12 - Un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie e la sorella di lei poi si è sparato. E' successo a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, nell'Imperiese. L'uomo, Santino Putrino, 45 anni, è ancora vivo ed è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale della cittadina frontaliera. Sul posto i carabinieri dei nuclei investigativo e operativo della Compagnia di Ventimiglia. - Un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie e la sorella di lei poi si è sparato. E' successo a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, nell'Imperiese. L'uomo, Santino Putrino, 45 anni, è ancora vivo ed è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale della cittadina frontaliera. Sul posto i carabinieri dei nuclei investigativo e operativo della Compagnia di Ventimiglia.

La moglie Olga, 51 anni, è stata freddata sull'uscio di casa. La sorella Franca Ricchio, 44 anni, ha tentato inutilmente la fuga. A dare l'allarme i vicini: quando è giunta l'ambulanza per le donne non c'era più niente da fare. L'uomo, che si è esploso una fucilata nell'addome, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bordighera e poi trasferito d'urgenza in elicottero, nel più attrezzato San Martino di Genova. All'origine della tragedia una discussione per ragioni familiari.



Forse vicenda di stalking dietro al gesto

Dietro al duplice delitto potrebbe nascondersi una vicenda di stalking. I carabinieri stanno indagando sui rapporti della coppia per capire se i due fossero già separati o sulla via della separazione e dovranno anche determinare, in questo caso, il ruolo della sorella di lei. Parenti delle vittime e dell'aggressore sono giunti poche ore dopo il delitto fuori dall'abitazione. La famiglia delle vittime lavora nel campo della floricoltura. Accanto alla villa c'erano alcune serre, in una delle quali è stata uccisa una delle due donne, l'altra è stata freddata in un vicino cortile. Gli investigatori stanno cercando di capire in quale successione siano avvenuti gli omicidi e quante fucilate siano state esplose.