foto Ansa

10:02

- Tre ingegneri ed un imprenditore sono stati sottoposti a misura cautelare nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti pagate per la costruzione del polo tecnologico degli Erzelli a Genova. Due sono in carcere, due ai domiciliari. I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata alla truffa e estorsione aggravata. Secondo l'accusa, i tre professionisti dell'Aurora Costruzioni si facevano pagare "mazzette" per avere gli appalti.