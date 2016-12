Chiesta la riesumazione di Gianni Baget Bozzo

foto LaPresse 10:22 - Secondo i familiari ci sarebbe la concreta possibilità che don Gianni Baget Bozzo, sacerdote genovese per lungo tempo consigliere politico di Silvio Berlusconi, sia stato ucciso. O comunque la sua morte, giunta al termine di una lunga malattia, sia stata agevolata. Per questo ne richiedono la riesumazione della salma per effettuare approfondimenti autoptici. Sullo sfondo anche l'eredità milionaria lasciata dal prete. - Secondo i familiari ci sarebbe la concreta possibilità che don Gianni Baget Bozzo, sacerdote genovese per lungo tempo consigliere politico di Silvio Berlusconi, sia stato ucciso. O comunque la sua morte, giunta al termine di una lunga malattia, sia stata agevolata. Per questo ne richiedono la riesumazione della salma per effettuare approfondimenti autoptici. Sullo sfondo anche l'eredità milionaria lasciata dal prete.

A veicolare la notizia e' l'avvocato Elio Di Rella che, attraverso le pagine del quotidiano genovese "Il Secolo XIX" denuncia che, a fronte della volonta' del tribunale di Genova di effettuare gli accertamenti, non ci sarebbero i soldi per la riesumazione e l'ulteriore autopsia. Sullo sfondo l'eredita' milionaria lasciata dal prete che fu intimo anche di Bettino Craxi, prima che di Berlusconi. La notizia e' riportata stamani e non manchera' di suscitare polemiche e commenti.