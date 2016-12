foto LaPresse

- Quattrocento spade giocattolo in plastica contaminate da cromo, in concentrazione superiore al limite imposto dalla legge, sono state sequestrate dai carabinieri di Genova. I giochi, provenienti dalla Cina, erano destinati a una società pavese. Falsa anche la marcatura Ce apposta sui prodotti. L'importatore è stato denunciato per falso ideologico, violazione del codice del consumo ed inosservanza della normativa sulla sicurezza dei giocattoli.