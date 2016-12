foto Ansa

08:11

- Una 73enne è morta nell'incendio del suo appartamento in una palazzina a tre piani di Ortonovo, nello Spezzino. La figlia della vittima, 36 anni, è invece ricoverata all'ospedale Sant'Andrea de La Spezia con ustioni di primo grado. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti, ma non si esclude possa essere stato provocato da un corto circuito causato dalla presa elettrica della lavatrice di casa.