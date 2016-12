foto Ansa Correlati Il sequestro dopo una rapina

Un contatto tra i sequestratori di Andrea Calevo, l'imprenditore di Lerici (La Spezia) rapito l'altra notte nella sua villa, e la famiglia?. "Al momento non c'è nulla di serio, non posso confermare la notizia", così dice Michele Di Lecce, Procuratore Capo di Genova, a Tgcom24. Intanto si fa strada l'ipotesi di un passaggio dell'ostaggio ad un altro gruppo criminale, forse estero.

L'ostaggio passato ad un altro gruppo criminale?

"Stiamo mettendo insieme alcuni tasselli e controllando varie ipotesi" hanno dichiarato gli inquirenti. Intanto dai controlli risulta che i conti del gruppo Calevo, storica azienda operante nel settore edile, non sono gravati da debiti e non presentano altre anomalie, anche se gli affari non sono floridi come in passato. Tra le ipotesi ora considerate, anche quella che il gruppo, di tre o quattro persone che ha prelevato Andrea Calevo nella sua villa, abbia ceduto l'ostaggio a un altro gruppo.



Indagini anche all'estero

Le ricerche dell'imprenditore "sono state estese anche in alcuni paesi esteri". Si apprende dalla Direzione distrettuale antimafia a Genova. Continuano le analisi dei Ris di Parma sull'auto ritrovata semisommersa nel fiume Magra. All'interno non sarebbero state trovate tracce di sangue né di colluttazione. Gli investigatori stanno ascoltando tutte le persone che abbiano avuto rapporti con il sequestrato, la sua impresa e la sua famiglia e controllando i cellulari del rapito, telepass autostradali e cellule telefoniche della zona. I controlli sono stati estesi a Massa Carrara. I beni dei Calevo sono sotto sequestro, disposto dal procuratore Di Lecce in base alla normativa sui sequestri di persona.



Don Paolo Vegini si offre in cambio del rapito

Il parroco di Romito Magra, don Paolo Vegini, lancia un messaggio ai rapitori proponendo uno scambio con Calevo. "Prendete me e liberate lui", ha detto don Luigi offrendosi come ostaggio in cambio del giovane. L'annuncio è stato fatto dal sacerdote davanti alla villa del rapito. A Romito Magra, nel comune di Arcola, Calevo ha una delle sue attività.