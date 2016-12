Genova, morta la donna strangolata dal marito Lui: "Sono stato aggredito, mi sono difeso"

foto Ansa 13:33 - E' deceduta durante la notte all'ospedale Galliera di Genova la donna di 67 anni strangolata dal marito, Enrico Sciaccaluga, nella sua abitazione di Apparizione, sulle alture della città ligure, dopo una violenta lite avvenuta ieri sera. Secondo quanto emerso, l'uomo prima di strangolare la donna, era stato più volte colpito all'addome con un coltello. - E' deceduta durante la notte all'ospedale Galliera di Genova la donna di 67 anni strangolata dal marito, Enrico Sciaccaluga, nella sua abitazione di Apparizione, sulle alture della città ligure, dopo una violenta lite avvenuta ieri sera. Secondo quanto emerso, l'uomo prima di strangolare la donna, era stato più volte colpito all'addome con un coltello.

La vittima, Luciana Morosiera, era già stata rianimata dal personale medico del 118 accorso sul posto e quindi trasferita in condizioni disperate all'ospedale. E' deceduta nella notte. A dare l'allarme era stata la vicina di casa che, allertata dai figli della coppia, si è precipitata a vedere cosa stesse accadendo.



L'uomo, elettricista in pensione di 68 anni, con i carabinieri si è giustificato così: "Sono stato aggredito, mi sono difeso". Sciaccaluga, che si trova ricoverato al Galliera ed è piantonato, è in stato di fermo per omicidio volontario.



I carabinieri del nucleo investigativo stanno indagando per riuscire a risalire al motivo della lite. I rapporti della coppia, secondo quanto ricostruito, erano diventati molto tesi e in questo ultimo periodo c'erano stati diversi scontri.