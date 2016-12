foto LaPresse

23:55

- Un paesino è rimasto isolato nella zona di Ventimiglia, in Liguria, a causa del maltempo. Una frana si è staccata sulla strada comunale che conduce alla frazione di Torri, che conta alcune centinaia di abitanti, e il borgo non è più raggiungibile. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e volontari. Sempre in provincia di Imperia un'altra frana è stata segnalata a Rocchetta Nervina, senza però conseguenze per la viabilità.