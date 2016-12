foto LaPresse

21:55

- Passeranno nuovamente la notte fuori casa 49 abitanti di Borghetto Vara dopo l'allerta maltempo diramata in Liguria dalla Protezione Civile. La località dello Spezzino fu duramente colpita da un'alluvione il 25 ottobre del 2011. Per la quinta volta in un mese gli abitanti della frazione di Cassana saranno ospitati in parte da parenti e amici, mentre altri andranno nei locali della Croce Verde messi a disposizione del Comune.