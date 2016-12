foto Guardia di Finanza di Fiumicino Correlati Regala coca invece dei dolci: condannato

Maxi operazione dei carabinieri di Genova contro lo spaccio internazionale di stupefacenti: una cinquantina gli arresti a Genova e nel Nord Italia. I carabinieri della compagnia di Portoria hanno sgominato una organizzazione specializzata nello spaccio di droga, in particolare nel centro storico di Genova. Molti degli arrestati sono di origine senegalese. Avevano creato un cartello che controllava lo spaccio nel centro storico.

L'operazione, denominata "For Sale", è stata eseguita utilizzando anche unità cinofile e grazie anche al supporto aereo. Le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare sono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e spaccio continuato in concorso.



L'indagine ha preso il via proprio dal centro storico del capoluogo ligure, dove i militari della compagnia di Portoria avevano identificato un gruppo di spacciatori che avevano preso il monopolio della cocaina e si è poi estesa al resto della città, in particolare nel Ponente, per allargarsi poi anche ad altre località della regione e del Nord Italia.