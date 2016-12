foto Ansa

00:05

- Un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente in moto, in località Roverino di Ventimiglia. Bruno Siccardi, artigiano, si è schiantato contro un albero ed è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Sembra che avesse accelerato all'altezza di un semaforo e che, forse a causa dell'elevata velocità, abbia perso il controllo del mezzo.