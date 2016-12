foto Facebook Correlati Palermo, un uomo muore alla maratona 14:43 - Martina Bozzano, 16 anni, è morta a Genova dopo un malore improvviso a una lezione di danza, nella palestra Immagine Danza di Marassi. La giovane stava facendo alcuni esercizi quando all'improvviso ha perso i sensi, è caduta e ha battuto la testa a terra. L'insegnante ha dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Portata d'urgenza al San Martino, la ragazza è morta prima di arrivare in ospedale. - Martina Bozzano, 16 anni, è morta a Genova dopo un malore improvviso a una lezione di danza, nella palestra Immagine Danza di Marassi. La giovane stava facendo alcuni esercizi quando all'improvviso ha perso i sensi, è caduta e ha battuto la testa a terra. L'insegnante ha dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Portata d'urgenza al San Martino, la ragazza è morta prima di arrivare in ospedale.

Sognava di diventare una ballerina

Martina studiava danza da quando aveva 4 anni. Aveva iniziato con la danza classica per poi passare a quella contemporanea e moderna. Per affinare le sue doti aveva anche seguito per due anni lezioni di ginnastica acrobatica.



Dopo una prova a un'esibizione di ballo, Martina era molto nota nell'ambiente della danza moderna. La ragazza, nonostante la giovane età, vantava già alcuni tour a livello nazionale e aveva alle spalle anche alcune apparizioni televisive, come hanno raccontato le sue amiche e compagne, precisando che Martina "era la più brava di tutte. Il suo sogno era di fare la ballerina professionista".



Al suo attivo la sedicenne, residente con i genitori nel quartiere di San Fruttuoso, aveva anche un tour "da professionista" con lo spettacolo "Jesus Christ Superstar" della T&M Live Liguria Art Show. "Era una ragazza piena di energia, molto propositiva - ha detto commossa la direttrice artistica del tour, Susy Tagliapietra -. Martina amava la danza al di sopra di ogni cosa". Con "Jesus Christ Superstar" Martina aveva girato l'Italia recitando nel ruolo di ballerina "Ensemble": "Era stata con noi da ottobre a giugno in diverse tappe in tutto il Paese, esibendosi a Ferrara, Alessandria, Lugano e Brescia - ha detto la direttrice -. Siamo sconvolti per quello che le è accaduto".



Di ritorno dal tour Martina, che frequentava un liceo a Genova, aveva deciso di rallentare l'attività di ballerina per concentrarsi sugli studi in un liceo della zona di San Fruttuoso. Il suo prossimo obiettivo era quello di partecipare alla trasmissione televisiva "Stella Danzante", a cui aveva già preso parte in diverse edizioni in passato.