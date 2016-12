foto LaPresse Correlati Meteo 19:49 - Almeno 65 persone sono state precauzionalmente evacuate stamattina a Borghetto Vara, la località dello spezzino duramente colpita dall'alluvione del 25 ottobre 2011. Per la quarta volta nelle ultime settimane trascorreranno la notte da parenti e amici e nel centro allestito presso la Croce Verde. Per l'allerta 2, in vigore fino alle 12 di domani, è stata nuovamente attivata la macchina della Protezione Civile. - Almeno 65 persone sono state precauzionalmente evacuate stamattina a Borghetto Vara, la località dello spezzino duramente colpita dall'alluvione del 25 ottobre 2011. Per la quarta volta nelle ultime settimane trascorreranno la notte da parenti e amici e nel centro allestito presso la Croce Verde. Per l'allerta 2, in vigore fino alle 12 di domani, è stata nuovamente attivata la macchina della Protezione Civile.

Molti i punti critici della provincia della Spezia, da Levante a Ponente. Molte sono le scuole chiuse oggi in diverse località e annullate o rinviate manifestazioni in programma oggi e domani. Monitorato anche il fiume Magra per paura di eventuali esondazioni a Fiumaretta dove alcune famiglie piu' a rischio sono state evacuate. Anche il comune capoluogo ha deciso di chiudere alcune scuole e impianti sportivi.



Allerta meteo, Genova si ferma

La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo massima (livello 2) per la Liguria dalle 9 di sabato alle 12 di domenica e il sindaco di Genova, Marco Doria ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, degli impianti sportivi, dei cimiteri e dei cantieri edili, dei musei interni ai parchi e dei parchi pubblici, degli accessi a mare, delle scogliere e dei sottopassi cittadini. Doria ha invitato i cittadini a seguire le indicazioni di comportamento e a tenere un atteggiamento di calma ma, al tempo stesso, di grande responsabilità, attenzione e prudenza.



Sindaco Doria: "Situazione sotto controllo"

"Al momento la situazione è sotto controllo, i torrenti non hanno raggiunto i limiti di guardia". E' quanto ha assicurato il sindaco di Genova, Marco Doria, facendo il punto sull'allerta meteo 2 che resterà comunque attiva fino alle 12 di domani. E' il levante di Genova finora l'area più colpita. A scopo precauzionale, sedici rom sono stati allontanati dal rio Torbella.



Allarme meteo di media criticità anche per la Toscana dalle 18 di sabato alle 12 di lunedì. Si prevedono pioggia e forti temporali, a partire dalle aree nord-orientali e in estensione a tutto il resto della regione. Sono poi previsti forti venti di scirocco o di burrasca sull'Arcipelago toscano e sulle coste, in particolare a sud dell'Isola d'Elba.