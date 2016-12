foto LaPresse

21:06

- In previsione dell'allerta 2 della Protezione civile regionale per cattive condizioni atmosferiche, il sindaco di Genova, Marco Doria, dopo aver disposto per domani la chiusura di scuole e università ha decretato il fermo anche degli impianti sportivi, dei cimiteri e dei cantieri edili, dei musei interni ai parchi e dei parchi pubblici, degli accessi a mare, delle scogliere e dei sottopassi cittadini.