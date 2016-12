foto Ansa Correlati Bimbo ucciso a Genova, assolto Rasero 14:21 - Katerina Mathas, mamma di Alessandro, il bimbo di 8 mesi seviziato e ucciso la notte tra il 15 e il 16 marzo 2010 in un residence di Nervi, è stata rinviata a giudizio. Il gup, Nadia Magrini, lo ha deciso dopo un'ora di camera di consiglio. La Mathas sarà processata per concorso in omicidio volontario e abbandono di minore con morte conseguente. I suoi legali hanno scelto il rito ordinario. Il processo inizierà il prossimo 30 settembre. - Katerina Mathas, mamma di Alessandro, il bimbo di 8 mesi seviziato e ucciso la notte tra il 15 e il 16 marzo 2010 in un residence di Nervi, è stata rinviata a giudizio. Il gup, Nadia Magrini, lo ha deciso dopo un'ora di camera di consiglio. La Mathas sarà processata per concorso in omicidio volontario e abbandono di minore con morte conseguente. I suoi legali hanno scelto il rito ordinario. Il processo inizierà il prossimo 30 settembre.

La donna risultava in precedenza già indagata dalla Procura di Genova, ma soltanto per abbandono di minore mentre il suo compagno, che la sera dell'infanticidio era insieme a lei e al bambino, era già stato processato e condannato in primo grado a 26 anni di carcere per l'omicidio del piccolo. La corte d'assise d'appello aveva però successivamente assolto l'uomo.



La tragica uccisione di Alessandro risale dunque a due anni fa in un monolocale a Nervi, dove la donna si trovava insieme con il suo fidanzato occasionale, Antonio Rasero, e con il piccolo Alessandro. L'accusa è sostenuta dal pm Marco Airoldi, la difesa dagli avvocati Paolo Costa (di Genova), Manuele Ciappi (di Prato) e Igor Dante (di Genova).