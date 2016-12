foto Ansa

- La guardia di finanza di Genova ha sequestrato le quote del capitale di una società commerciale con sede a Sanremo, operante nel settore del movimento terra, 4 automezzi e i conti correnti di uno dei soci e del gestore dell'azienda, affiliato alla cosca "Gallico" del Reggino. La società aveva lavorato come subappaltatrice in un cantiere nell'Imperiese per oltre 900mila euro.