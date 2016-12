Odissea in treno, 13 ore da Genova a Roma

foto LaPresse 12:10 - Doveva essere un viaggio di cinque ore e mezza, ma il tragitto del Frecciabianca Trenitalia Genova-Roma si è trasformato in un'odissea di 13 ore. Il convoglio, che doveva partire alle 14.52 e arrivare nella Capitale alle 20:30, a causa di un'interruzione alla linea elettrica fra Sarzana e Carrara è partito in ritardo, ha fatto il giro da Parma, Bologna, Firenze e Pisa con frequenti soste ed è giunto a Roma solo alle 4 di questa notte. - Doveva essere un viaggio di cinque ore e mezza, ma il tragitto del Frecciabianca Trenitalia Genova-Roma si è trasformato in un'odissea di 13 ore. Il convoglio, che doveva partire alle 14.52 e arrivare nella Capitale alle 20:30, a causa di un'interruzione alla linea elettrica fra Sarzana e Carrara è partito in ritardo, ha fatto il giro da Parma, Bologna, Firenze e Pisa con frequenti soste ed è giunto a Roma solo alle 4 di questa notte.

"Prima ci avevano detto che saremmo arrivati a Roma alle 22 - ha raccontato una passeggera -, poi a mezzanotte, poi alle due. Alla fine siamo arrivati, dopo 13 ore di viaggio. Per fortuna non ci sono stati altri problemi, solo una gran stanchezza".



Il Codacons annuncia una class action

In merito alla disavventura dei passeggeri del Frecciabianca Genova-Roma, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha annunciato l'avvio di una class action. "Chi paga le conseguenze di questi frequenti guasti tecnici sono sempre e solo gli utenti - ha affermato Rienzi -. Trenitalia, indipendentemente dalle responsabilità del disservizio, deve indennizzare adeguatamente i passeggeri del convoglio. In caso contrario, avvieremo una class action volta a far ottenere ai viaggiatori del Frecciabianca il risarcimento per tutti i danni subiti, in relazione sia all'ingente ritardo accumulato dal treno, sia ai danni morali da stress e stanchezza patiti dai passeggeri".