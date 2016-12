foto Getty

- "Mi sentivo minacciato da lui per questo durante la lite l'ho colpito al collo". Il 50enne genovese che ha accoltellato con sette fendenti il figlio al termine di un diverbio, davanti agli agenti delle volanti ha confessato. Ora si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio. L'ultimo diverbio è avvenuto per la connessione wi-fi dell'appartamento.