foto Ansa Correlati Liguria: le prime esondazioni e gli allagamenti

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:58 - Allagamenti e disagi nello Spezzino anche in centro città per le forti piogge. Circa quaranta gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte. Si è alzato anche il livello del fiume Magra a rischio esondazione nella zona di Fornola di Sarzana (La Spezia). Numerosi gli allagamenti anche a Sarzana. A Borghetto Vara, tra le località duramente colpite dall'alluvione del 25 ottobre dell'anno scorso, restano 50 le persone al momento sfollate. - Allagamenti e disagi nello Spezzino anche in centro città per le forti piogge. Circa quaranta gli interventi dei Vigili del fuoco nella notte. Si è alzato anche il livello del fiume Magra a rischio esondazione nella zona di Fornola di Sarzana (La Spezia). Numerosi gli allagamenti anche a Sarzana. A Borghetto Vara, tra le località duramente colpite dall'alluvione del 25 ottobre dell'anno scorso, restano 50 le persone al momento sfollate.

Interventi della Protezione civile a Roma

"L'ondata di maltempo che sta interessando la capitale si è manifestata nella notte con due picchi temporaleschi di forte intensità, tra le 22 e le 02, a seguito dei quali non sono state evidenziate criticità di rilievo. Operatori e volontari della Protezione civile di Roma hanno eseguito complessivamente 60 interventi di cui 25 per la risoluzione di allagamenti e 11 per la messa in sicurezza di alberi". Lo comunica la Protezione civile del Campidoglio.