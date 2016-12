Un "meccanismo infernale" la truffa ai Comuni

foto Ansa Correlati Riscuotevano l'Ici e la intascavano

Una truffa milionaria 09:03 - Era un "meccanismo infernale", secondo l'ordinanza di arresto firmata dal gip di Chiavari, quello che consentiva all'amministratore di Tributi Italia, Giuseppe Saggese, di creare una riserva inesauribile di denaro per le sue casse. Un'"architettura intricatissima" che, secondo il magistrato, gli consentiva profitti immensi costruiti sui sacrifici della gente: "Una capacità criminale di eccezionale rilevanza", sentenzia. - Era un "meccanismo infernale", secondo l'ordinanza di arresto firmata dal gip di Chiavari, quello che consentiva all'amministratore di Tributi Italia, Giuseppe Saggese, di creare una riserva inesauribile di denaro per le sue casse. Un'"architettura intricatissima" che, secondo il magistrato, gli consentiva profitti immensi costruiti sui sacrifici della gente: "Una capacità criminale di eccezionale rilevanza", sentenzia.

In sostanza, Tributi Italia conferiva incarichi specifici a società fondate da Saggese, i cui consigli di amministrazione erano presieduti di volta in volta dalla sua segretaria, da figli di soci, guardie del corpo, domestiche e autisti; società che venivano pagate da Tributi Italia la quale a sua volta percepiva cachet di molti milioni di euro.



In definitiva il denaro riscosso dai cittadini, mascherato da introito per consulenze, veniva raccolto da Tributi Italia, fatto girare su altre società e infine tornava nelle tasche di Saggese. La Ife, satellite di tributi Italia, ad esempio ha corrisposto a Saggese in due anni oltre 6 milioni di euro per finte consulenze.



Il gip di Chiavari, Fabrizio Garofalo, ha ricostruito la maxitruffa del "furbetto del Tigullio", arrestato con l'accusa di peculato per aver fatto finire nelle sue tasche le tasse riscosse in nome e per conto di 400 Comuni italiani. E, per definirla, usa parole durissime: gli "immensi profitti" realizzati da Saggese sono stati conseguiti in "evidente disprezzo per la legge, per l'autorità e per i sacrifici di migliaia di persone che avevano pagato i tributi. La pervicacia nell'appropriazione illecita di immense somme di denaro, accompagnata da un contegno volto a nascondersi dietro organi che amministravano la società solo formalmente, sono indici di una capacità criminale di eccezionale rilevanza, di un'indole volta ossessivamente a conseguire illeciti profitti senza sopportarne la responsabilità".



Una teste, citata nell'ordinanza, conferma "l'enorme spreco di denaro pubblico destinato a coprire tra l'altro il pagamento di autovetture di lusso, yacht, telefoni cellulari oltre all'affitto di un elicottero". Con quel "meccanismo infernale" Saggese sarebbe riuscito a intascare decine di milioni che gli consentivano uno "stipendio" di un milione e mezzo di euro l'anno.



A Chiavari e dintorni lo stupore è grande, anche se Saggese era conosciuto, se non proprio come il "furbetto del Tigullio", quantomeno come quello che poteva permettersi anche in tempi di crisi consumi da nababbo e cene faraoniche. Come quella cui ha preso parte anche il sindaco di Sori, Luigi Castagnola, che però spiega: "I rapporti erano ottimi in quel periodo. Ci hanno invitati e siamo andati, tutto qui".



Saggese, come amministratore, non era però conosciuto nemmeno dai suoi dipendenti: "Amministratore delegato? Sono qui dal 2009 e non mi risulta che fosse lui l'amministratore", riferisce Marco Devoti, impiegato alla Tributi Italia di Chiavari.



Oggi Saggese sarà in tribunale per l'interrogatorio di garanzia: secondo i suoi legali, chiarirà tutto. Sua sorella Patrizia, ex amministratore di Tributi Italia, ci ha già provato: interrogata dal gip in fase d'indagine, ha detto che la colpa del crac di Tributi Italia è da imputarsi alla crisi finanziaria mondiale. Anzi, "alla soppressione dell'Ici e all'assorbimento di società che avevano maturato debiti per milioni di euro e che non hanno consentito di pagare ai Comuni il minimo garantito", ha spiegato.



Intanto, però, si scopre che Saggese è da tempo indagato anche a Catania, anche se la notizia era stata tenuta riservata. Per lui e per altri due ex amministratori e rappresentanti legali di Tributi Italia, Pasquale Froio, di 56 anni, di Benevento, e Vito Paolo Mori, di 64, di Barletta, la Procura catanese ha già chiesto il rinvio a giudizio per peculato ai danni di 12 Comuni etnei. L'udienza davanti al gip si terrà mercoledì prossimo.