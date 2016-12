foto Ap/Lapresse Correlati Diaz, Manganelli: è l'ora delle scuse

G8 Genova, Cassazione condanna i vertici della polizia

Le foto delle violenze alla Diaz 15:22 - Le violenze della polizia e gli immotivati arresti di massa dei no-global al G8 di Genova hanno "gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero". Lo dice la Cassazione nelle motivazioni del processo Diaz. La "gravità" dei reati commessi dai funzionari della polizia, come quello della violazione "dei doveri di fedeltà", delle calunnie e dei falsi, legittima il no "al riconoscimento delle attenuanti generiche" a favore degli imputati. - Le violenze della polizia e gli immotivati arresti di massa dei no-global al G8 di Genova hanno "gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero". Lo dice la Cassazione nelle motivazioni del processo Diaz. La "gravità" dei reati commessi dai funzionari della polizia, come quello della violazione "dei doveri di fedeltà", delle calunnie e dei falsi, legittima il no "al riconoscimento delle attenuanti generiche" a favore degli imputati.

"Carta bianca alla violenza gratuita"

L'irruzione alla scuola Diaz al termine del G8 di Genova del 2001 fu "un puro esercizio di violenza" da parte della polizia, "di una gravità inusitata", si legge nella sentenza lunga 186 pagine. L'operazione "si è caratterizzata per il sistematico ed ingiustificato uso della forza" da parte degli agenti. "La mancata indicazione, per via gerarchica, di ordine cui attenersi" si è tradotta, rivela la Cassazione "in una sorta di carta bianca": tutti erano liberi "di usare la forza ad libitum".



"Poliziotti gridavano bastardi a giovani non violenti"

"L'assoluta gravità - spiegano i giudici - sta nel fatto che le violenze, generalizzate in tutti gli ambienti della scuola, si sono scatenate contro persone all'evidenza inermi". I poliziotti che fecero irruzione alla scuola Diaz - si legge ancora nella sentenza - "si erano scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli e con calci e pugni, sordi alle invocazioni di non violenza provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, pure insultate al grido di bastardi".



"Arresti per riscattare immagine della polizia"

"L'esortazione rivolta dal capo della polizia, Gianni De Gennaro, (a seguito dei gravissimi episodi di devastazione e saccheggio cui la città di Genova era stata sottoposta) ad eseguire arresti, anche per riscattare l'immagine della polizia dalle accuse di inerzia, ha finito con l'avere il sopravvento rispetto alla verifica del buon esito della perquisizione stessa". Lo sottolinea la Cassazione rilevando che l'irruzione alla Diaz fu condotta con "caratteristiche denotanti un assetto militare".



Sentenza che ha decapitato i vertici della polizia

La Suprema Corte parla anche di preordinato e "falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo tra la cessazione delle operazioni e il deposito degli atti in Procura". I giudici della quinta sezione penale della Cassazione, il 5 luglio scorso, decisero di confermare le condanne per gli ex vertici della polizia coinvolti nell'assalto alla scuola Diaz, dove alloggiavano i no-global e dichiarato prescritti i reati di lesioni gravi nei confronti di alcuni agenti imputati.