foto Ansa

21:54

- Un lavoratore precario ha colpito con uno schiaffo per strada il sindaco di Genova, Marco Doria, senza conseguenze. L'uomo ha avvicinato il primo cittadino chiedendo di parlargli ma Doria gli avrebbe suggerito di prendere un appuntamento. Interpretando questo atteggiamento come un rifiuto, il precario lo avrebbe colpito con uno schiaffo e avrebbe tentato di strappargli lo zaino. Poi si è allontanato. Doria non intende denunciare il precario.