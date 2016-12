foto LaPresse

10:45

- Un incendio in un magazzino di idrocarburi è scoppiato in Porto a Genova. Le fiamme hanno interessato un serbatoio di stoccaggio. Sul posto operano mezzi dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. Il rogo sarebbe sotto controllo, ma non è ancora stato chiarito che genere di sostanza vi sia all'interno della cisterna. La zona limitrofa è stata evacuata. Nessun ferito o intossicato.