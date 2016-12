Genova, lancia il figlio dalla finestra e dopo aver letto la Bibbia si butta anche lei, uccidendosi

foto Ansa Correlati Genova, i primi soccorsi sul luogo della tragedia 13:35 - Una madre ha lanciato il figlio di 4 anni dal quarto piano nel cavedio di un palazzo di via Carducci, nel centro di Genova, e poi si è buttata giù anche lei. La donna, Margarita Soledad Alania, è morta e il figlio è gravissimo. Secondo una prima ricostruzione, nei giorni scorsi la donna, di origine peruviana, avrebbe avuto una furiosa lite col marito e sarebbe scappata di casa insieme con il bambino. - Una madre ha lanciato il figlio di 4 anni dal quarto piano nel cavedio di un palazzo di via Carducci, nel centro di Genova, e poi si è buttata giù anche lei. La donna, Margarita Soledad Alania, è morta e il figlio è gravissimo. Secondo una prima ricostruzione, nei giorni scorsi la donna, di origine peruviana, avrebbe avuto una furiosa lite col marito e sarebbe scappata di casa insieme con il bambino.

La donna si trovava nello studio di un legale e, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, aveva in precedenza litigato con il marito. Il figlio è stato intubato, stabilizzato e portato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini.



La peruviana di 43 anni, dopo aver lanciato il figlio dalla finestra dello studio del legale, nel cavedio del palazzo, si sarebbe messa a leggere la Bibbia, prima di buttarsi giù anche lei. E' il racconto fatto da un testimone della tragedia.



Il racconto del legale

La tragedia si è consumata nello studio dell'avvocato Giovanni Gramatica. La scena è stata notata dalla segretaria del legale. "La segretaria ha fatto accomodare la cliente nella sala d'aspetto - racconta l'avvocato - dove ha atteso circa 30 minuti. A un certo punto ha visto la donna, che era nervosa fin dall'arrivo, alzarsi dalla sedia e gettare il bambino fuori dalla finestra. Un attimo dopo si è gettata anche lei". La vittima era sposata con un savonese di 51 anni. Secondo quanto ha raccontato l'avvocato la donna nel luglio 2011 aveva inviato da Lima in Perù allo studio legale una richiesta di assistenza: era stata infatti denunciata dal marito per sottrazione di minore. Nei mesi successivi i due si erano riappacificati, la denuncia per sottrazione di minore era stata ritirata e avevano ripreso la loro vita coniugale. La donna, da un po' di tempo, però aveva iniziato a girare alcuni studi legali, fino ad arrivare a quello dell'avvocato Gramatica, perché voleva sporgere denuncia contro il marito.