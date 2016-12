foto Ap/Lapresse

20:23

- Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per un aereo della British, Airways diretto a Londra. Il velivolo, con 126 passeggeri a bordo, è stato costretto ad atterrare poco dopo il decollo per un guasto al motore, probabilmente provocato dall'impatto contro alcuni gabbiani. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, ma non c'è stato bisogno di alcun intervento.