09:57

- Una donna di 53 anni risulta dispersa nei boschi di Monte Faiallo, sulle alture di Genova. A dare l'allarme ieri sera è stata la famiglia della donna che non l'ha vista rientrare. Secondo quanto appreso, la donna aveva raggiunto i boschi sulle pendici del Faiallo per cercare i funghi. Potrebbe aver perso l'orientamento. Ricerche in corso da parte di carabinieri, vigili del fuoco e Soccorso alpino.