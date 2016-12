foto Tgcom24

16:25

- "Ringrazio tutti coloro che, con grande impegno e determinazione, si sono dati da fare per arrivare a questo importante risultato, dalle forze dell'ordine alle autorità competenti". E' questo il commento di Roberto Adinolfi alla notizia del fermo di due persone ritenute responsabili dell'attentato di cui fu vittima il 7 maggio. In una breve dichiarazione, diffusa da Ansaldo Energia, Adinolfi ribadisce lo "sbigottimento per un atto inspiegabile".