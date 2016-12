I due presunti attentatori, che stati individuati dopo aver abbandonato la moto usata per la sparatoria sotto una telecamera di sorveglianza, sosterranno l'interrogatorio di convalida del fermo di fronte al gip di Torino. Sono accusati di attentato con finalità di terrorismo, lesioni aggravate con finalità di terrorismo, porto abusivo d'arma.



Gai e Cospito sono ora in carcere nel capoluogo piemontese. Indagata, nello stesso fascicolo, Anna B., la compagna di Cospito. I due, che vivono in Piemonte, sono proprietari di una casa a Bordighera (Imperia) perquisita da Digos e carabinieri. Le perquisizioni, effettuate anche in abitazioni della provincia cuneese e a Pistoia, mirano in particolare a trovare la pistola, una Tokarev, utilizzata per l'attentato ad Adinolfi.

I due anarchici, presunti responsabili dell'aggressione, che si erano accorti di essere sorvegliati in seguito al ritrovamento di microspie all'interno delle loro abitazioni, erano già stati individuati prima ell'estate e, nei loro confronti, i due pm, Nicola Piacente e Silvio Franz, avevano fatto richiesta di fermo. Il gip di Genova aveva, però, respinto la richiesta perché aveva ritenuto le prove insufficienti, soprattutto per quanto riguarda la certezza del riconoscimento in base alle immagini. Ora, però, le cose sono cambiate perché alle prove si sono aggiunte due perizie, ottenute con un programma informatico per il riconoscimento facciale detto morsing, che non lasciano dubbi sull'identificazione. Domani il fermo sarà convalidato da un gip di Torino.



Adinolfi: "Ringrazio tutti"

"Ringrazio tutti": questo il commento dell'ingegner Roberto Adinolfi alla notizia del fermo dei due presunti responsabili dell'attentato di cui fu vittima il 7 maggio. In una breve dichiarazione, diffusa da Ansaldo Energia, Adinolfi ribadisce lo "sbigottimento per un atto che non trova spiegazione".



Caselli: "Nessuna contiguità con i no Tav"

"Non c'è alcuna contiguità degli arrestati con l'estremismo no Tav": lo ha detto il procuratore capo di Torino, Giancarlo Caselli, nel corso della conferenza stampa a Genova sui due fermi nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato a Roberto Adinolfi.



Monti: "Apprezzamento per l'operazione"

Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha espresso il suo apprezzamento al ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri per l'operato della magistratura e delle forze dell'ordine che hanno portato all'identificazione e al fermo dei presunti autori dell'agguato avvenuto il 7 maggio a Genova nei confronti di Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'Ansando nucleare.



I fermati erano già stato inquisiti a Perugia

I due fermati hanno precedenti di terrorismo nell'ambito di un'inchiesta a Perugia. Lo ha reso noto la Procura di Genova, che, prima della conferenza, ha diffuso un comunicato. I due risultano "inseriti nel circuito anarco-insurrezionalista Fai". Sono loro contestati i reati ex art. 280 di attentato all'incolumità personale con finalità di terrorismo, lesioni personali gravi e furto.



Di Lecce: "C'era pericolo di fuga"

Il blitz sui due fermati è scattato oggi perché c'era ragione di ritenere che i due stessero per fuggire. Lo ha detto il procuratore Michele Di Lecce. "Da intercettazioni si è capito che vi era un pericolo reale di fuga". Gli investigatori sono risaliti ai due fermati anche grazie all'analisi degli scritti contenuti in una rivista dell'area anarchica denominata Kno3. Di Lecce ha confermato che i due sono stati ripresi da videocamere poco dopo l'attentato.