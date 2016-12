I CC smascherano falsa cieca

11:49 - Percepiva la pensione di invalidità come non vedente, ma i carabinieri l'hanno smascherata: la donna, una 77enne di Chiavari, nel Genovese, che percepiva 5 pensioni per un reddito superiore ai 3mila euro mensili, è stata denunciata. I militari le hanno sequestrato 8 appezzamenti di terreno e una parte dell'appartamento per garantire il risarcimento all'Inps, pari a 136mila euro.