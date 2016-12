foto Ansa

23:51

- Un mezzo pesante si è rovesciato sulla diramazione Stroppiana Santhià, in corrispondenza dell'allacciamento con la A26. Lo comunica Autostrada per l'Italia. Il camion è finito in una scarpata e una persona ha perso la vita. E' stato chiuso il bivio con la A26 in direzione di Gravellona Toce per chi proviene dalla A4 per consentire i soccorsi sanitari e meccanici, e l'intervento delle pattuglie della polizia stradale.