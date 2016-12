foto LaPresse

21:08

- Il cardinale Angelo Bagnasco plaude al decreto salute proposto dal ministro Renato Balduzzi. "Una società non puo' assolutamente reggersi" sul gioco d'azzardo che "spinge a giocarsi tutto sulla fortuna, su un'ipotesi, su una probabilità", afferma il presidente della Cei. Per il porporato "è necessario correggere una mentalità" che "grava, non solo sui singoli individui, ma sull'intera società".