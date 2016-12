Genova, marocchino accoltella la compagna incinta

foto Ansa

18:12

- Una donna di 25 anni, al quinto mese di gravidanza, è stata accoltellata all'addome dal suo compagno per strada. E' successo a Bavari (Genova). Il marocchino 41enne ha ferito anche il figlio di 4 anni, nato dalla loro unione, e l'amante della donna. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio premeditato. La donna è ricoverata in bravi condizioni al San Martino di Genova mentre il piccolo è stato trasferito al Gaslini in stato di shock.