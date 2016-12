foto Ap/Lapresse

23:47

- Tre incendi sono stati provocati in serata in provincia di Imperia per la caduta di alcuni fulmini che hanno preceduto un violento acquazzone. A Sanremo, un fulmine ha bruciato una cabina elettrica provocando un blackout. A Ventimiglia la caduta di altri due fulmini ha provocato incendi di sterpaglie. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche per ascensori bloccati con persone chiuse all'interno. Problemi ai telefoni.