foto Carabinieri

17:10

- Sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio gli aggressori del marocchino massacrato a Cicagna (Genova). Il gip di Chiavari Fabrizio Garofalo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per i tre italiani che hanno picchiato a sangue il 34enne nordafricano, riducendolo in fin di vita. Due di loro, un pensionato di 56 anni e suo cognato, sono stati portati in carcere dai carabinieri di Chiavari. Domiciliari per il terzo, un operaio di 26 anni.