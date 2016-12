foto Dal Web Correlati Marocchino picchiato, tre confessano

I tre aggressori del marocchino pestato domenica notte a Cicagna, nel Genovese, "sono cittadini esasperati che si sono trovati a dover difendere le proprie famiglie e la nostra comunità". Queste le durissime parole scritte sulla pagine di Facebook del Comune da Marco Limoncini, ex sindaco leghista e oggi capogruppo dell'Udc in Regione. "La realtà è che un delinquente di professione ladro visitava le nostre case e negozi. Qualcuno doveva fermarlo".

"Questi - scrive ancora Limoncini nel suo post, riferendosi ai tre denunciati per tentato omicidio aggravato in concorso - non sono i cittadini ma i tutori della legge". "Non puoi continuare a subire furti sapendo chi è l'autore e vederlo girare impunito - conclude il post -! Leggetela come volete, ma noi siamo dalla parte dei tre nostri concittadini". I tre sono un pensionato di 58 anni e due operai di 52 e 26 anni.