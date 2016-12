foto LaPresse

- Il cadavere di un uomo è stato recuperato dalla capitaneria di porto di Imperia, 17 miglia al largo della costa della città. Dai primi accertamenti, potrebbe trattarsi di un settantasettenne della provincia di Siracusa, disperso tra il 13 e il 14 agosto quando è scomparso da un traghetto diretto ad Olbia. In fase d'accertamento le cause della caduta in mare. Per il momento tutte le ipotesi rimangono aperte, dal suicidio all'incidente.