foto Ansa

21:18

- Un 34enne marocchino è in prognosi riservata dopo essere stato pestato durante quella che gli inquirenti non escludono possa essere stata una "spedizione punitiva" di cittadini esasperati. L'episodio è avvenuto a Verzi di Lorsica nell'entroterra di Chiavari (Genova), zona segnata dai furti in abitazioni. Il 34enne, con precedenti per furto, avrebbe raccontato che i suoi aggressori "erano italiani, tre o forse quattro".