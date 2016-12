foto Ansa

13:22

- Un 57enne di Torino ha scippato una collana ad una anziana a passeggio in un parco, ma è stato costretto a buttarsi in mare per evitare il linciaggio da parte di alcuni cittadini accorsi in aiuto della pensionata. Il ladro è finito in manette grazie all'intervento di un carabiniere fuori dal servizio che lo ha acciuffato buttandosi in mare. Il furto aggravato è avvenuto nel Parco Casale di Rapallo.