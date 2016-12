foto Carabinieri

11:22

- E' stato operato d'urgenza la notte scorsa il ragazzo di 14 anni precipitato venerdì nella cava dei Camaldoli, sulle alture di San Fruttuoso (Genova). E' in coma farmacologico in condizioni molto gravi. Secondo quanto accertato, il ragazzo si è recato alla cava per giocare a pallone con 4 amici. Poi il gruppo si è diviso per fare una passeggiata quando il quattordicenne è precipitato.