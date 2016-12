foto Ansa

10:56

- Una turista 15enne di Roma è grave dopo essere caduta, verso le quattro di questa notte, in un canale di scolo in una galleria tra Bonassola e Levanto nella riviera spezzina. La giovane, che si trovava in vacanza insieme a un gruppo di coetanei, stava percorrendo a piedi la galleria quando è caduta per circa cinque metri all'interno del cunicolo. Soccorsa e portata in ospedale, le è stato riscontrato un violento trauma cranico e fratture.