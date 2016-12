foto LaPresse

01:30

- Un pescatore di 49 anni è annegato in mare ad Imperia. L'uomo sarebbe caduto in acqua a causa di una crisi epilettica. Il turista stava pescando alla Marina di Porto Maurizio quando si è sentito male. Tra le onde si sono subito buttate almeno quattro persone, tra cui due militari della Guardia costiera. A dare l'allarme sono stati i pescatori in zona, che hanno visto l'uomo barcollare e cadere in mare. E' morto al suo arrivo in ospedale.