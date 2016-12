foto Ansa

19:53

- E' stato massacrato di botte a 17 anni soltanto perché frequentava una ragazza che piaceva al branco. Il giovane è stato poi abbandonano sulle alture di Rapallo, nel Genovese. Ma la vittima è riuscita a chiamare il 112 e a far arrestare gli aggressori, tutti tra i 20 e i 22 anni d'età. Il 17enne è stato ricoverato in ospedale per trauma cranico e facciale. I quattro sono accusati di sequestro di persona e violenza privata.