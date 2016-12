Rapallo, uccide il genero a fucilate dal balcone

foto LaPresse 08:27 - Un uomo è stato ucciso nella notte a fucilate a Rapallo. Sandro Campodonico, 46 anni, di Sestri, è stato trovato morto con una ferita alla testa accanto al suo furgone. In manette è finito il suocero, Mario De Bernardis, 78 anni, che dal balcone di casa sua avrebbe esploso il colpo mortale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica anche se De Bernardis si sarebbe già accollato tutte le responsabilità. - Un uomo è stato ucciso nella notte a fucilate a Rapallo. Sandro Campodonico, 46 anni, di Sestri, è stato trovato morto con una ferita alla testa accanto al suo furgone. In manette è finito il suocero, Mario De Bernardis, 78 anni, che dal balcone di casa sua avrebbe esploso il colpo mortale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica anche se De Bernardis si sarebbe già accollato tutte le responsabilità.

L'omicidio è avvenuto al termine dell'ennesima lite in famiglia. E' successo nella sulle alture di Rapallo, nel Tigullio. Sandro Campodonico, 46 anni, residente a Sestri Levante è stato colpito a morte dal padre della moglie dal balcone di casa mentre stava raggiungendo la sua auto a pochi metri dall'abitazione. Tra suocero e genero vi era appena stato un violento diverbio.



Mario De Bernardis, 78 anni, pensionato, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure con l'accusa di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dai militari, a dare l'allarme sarebbero stati gli stessi familiari della vittima. All'arrivo delle forze dell'ordine, De Bernardis non avrebbe opposto resistenza. Sembra che tra i due già in passato ci fossero state liti o momenti di tensione.