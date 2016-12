Genova, blitz della Guardia di finanza: irregolari il 78% degli esercizi commerciali

foto Ansa 11:06 - Il 78% degli esercizi commerciali visitati nel week end dai finanzieri genovesi in tutta la provincia non emette scontrino fiscale. Il dato è emerso da un controllo a tappeto effettuato dalle Fiamme gialle genovesi nel fine settimana. Cinquantasette pattuglie (120 militari) hanno controllato 340 esercizi commerciali rilevando 267 casi illeciti, con la mancata emissione di scontrino e ricevuta fiscale. - Il 78% degli esercizi commerciali visitati nel week end dai finanzieri genovesi in tutta la provincia non emette scontrino fiscale. Il dato è emerso da un controllo a tappeto effettuato dalle Fiamme gialle genovesi nel fine settimana. Cinquantasette pattuglie (120 militari) hanno controllato 340 esercizi commerciali rilevando 267 casi illeciti, con la mancata emissione di scontrino e ricevuta fiscale.

Tra gli esercizi irregolari anche una cristalleria che emetteva scontrini fiscali apparentemente in regola, di fatto solo ad uso interno. In una profumeria è stato invece trovato il "libro mastro" degli incassi in nero dal 2007 al 2012. In 14 esercizi sono stati scoperti 17 lavoratori in nero di cui 10 italiani, 7 stranieri (6 extracomunitari). Il piano di controllo ha riguardato anche l'abusivismo commerciale ambulante.



A Messina controlli anti abusivismo commerciale

Novanta militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina sono impegnati in un nuovo "Piano Coordinato di Controllo Economico del Territorio" che interessa diverse aree della città di Messina e del suo hinterland. I finanzieri stanno effettuando una serie di attività finalizzate al contrasto e alla prevenzione degli illeciti fenomeni dell'abusivismo commerciale e della minuta vendita di merci contraffatte. Contestualmente, sono stati eseguiti numerosi controlli sulla regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali da parte di diversi esercenti.