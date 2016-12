foto Ansa Correlati Fan sul web per il cannibale canadese 11:07 - Potrebbe essere arrivata anche a Genova la droga del "cannibale", una sostanza sintetica diffusa negli Usa, capace di far perdere il controllo fino ad attaccare e addirittura mangiare la carne degli esseri umani. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un genovese di 26 anni, dopo aver assunto la sostanza, avrebbe morso, quasi fino a staccarle il labbro, la fidanzata, una ragazza di 24 anni. - Potrebbe essere arrivata anche a Genova la droga del "cannibale", una sostanza sintetica diffusa negli Usa, capace di far perdere il controllo fino ad attaccare e addirittura mangiare la carne degli esseri umani. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un genovese di 26 anni, dopo aver assunto la sostanza, avrebbe morso, quasi fino a staccarle il labbro, la fidanzata, una ragazza di 24 anni.

Le circostanze sono ancora da verificare, ma il giovane potrebbe aver inalato lo stupefacente, ancora piuttosto sconosciuto nel nostro Paese, per poi prendere a morsi la compagna. Si tratterebbe del primo caso di "cannibalismo" sotto effetto di droga in Italia. La vicenda è avvenuta in un appartamento nella zona di Oregina. La 24enne, ferita, è stata portata in ospedale. Il compagno, ritrovato seminudo e in stato confusionale, è stato sentito dai poliziotti.