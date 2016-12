foto Ap/Lapresse Correlati G8, i danni dei black bloc 20:19 - La Cassazione ha ridotto le pene a 8 manifestanti imputati per le devastazioni del G8 di Genova. Confermate invece due condanne. Dopo tre ore di camera di consiglio, la Suprema Corte ha invece confermato in pieno la condanna d'appello per altri due imputati, Ines Morasca (6 anni e 6 mesi) e Alberto Funaro (10 anni). Tutti sono comunque stati riconosciuti responsabili del reato di devastazione e saccheggio. - La Cassazione ha ridotto le pene a 8 manifestanti imputati per le devastazioni del G8 di Genova. Confermate invece due condanne. Dopo tre ore di camera di consiglio, la Suprema Corte ha invece confermato in pieno la condanna d'appello per altri due imputati, Ines Morasca (6 anni e 6 mesi) e Alberto Funaro (10 anni). Tutti sono comunque stati riconosciuti responsabili del reato di devastazione e saccheggio.

Nel dettaglio, la Cassazione ha annullato con rinvio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova, la pena inflitta a cinque no-global affinche' ci sia una nuova valutazione sul diniego dell'attenuante ''di aver agito per suggestione di una folla in tumulto''. Si tratta di: Carlo Arculeo, Antonino Valguarnera, Luca Finotti, Dario Ursino e Carlo Cuccomarino. La loro posizione, dovrà dunque essere riesaminata.



Inoltre è stata annullata senza rinvio la condanna per Marina Cugnaschi, Vincenzo Vecchi, Luca Finotti e Francesco Puglisi per il solo reato di detenzione di molotov, con sconto di pena compreso tra un anno e nove mesi.