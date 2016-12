G8, De Gennaro: "Le sentenze vanno rispettate"

foto Ansa Correlati G8, la sentenza della Cassazione 19:22 - "Le sentenze della magistratura devono essere rispettate. In seguito alle decisioni per i gravi fatti di Genova, le competenti Autorità hanno puntualmente adempiuto a tale dovere, operando con efficacia". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni De Gennaro. "Resta nel mio animo un profondo dolore per tutti coloro che a Genova hanno subito torti e violenze", ha poi aggiunto il capo della polizia all'epoca dei fatti del G8. - "Le sentenze della magistratura devono essere rispettate. In seguito alle decisioni per i gravi fatti di Genova, le competenti Autorità hanno puntualmente adempiuto a tale dovere, operando con efficacia". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni De Gennaro. "Resta nel mio animo un profondo dolore per tutti coloro che a Genova hanno subito torti e violenze", ha poi aggiunto il capo della polizia all'epoca dei fatti del G8.

Il sottosegretario con delega ai Servizi ha poi espresso "umana solidarietà per quei funzionari di cui personalmente conosco il valore professionale e che tanto hanno contribuito ai successi dello Stato democratico nella lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata".



"Per quanto mi riguarda - ha proseguito - ho sempre ispirato la mia condotta e le mie decisioni ai principi della Costituzione e dello Stato di diritto e continuerò a farlo con la stessa convinzione nell'assolvimento delle responsabilità che mi sono state affidate in questa fase".



Il padre di Carlo Giuliani: "De Gennaro dimentica le sue responsabilità"

"De Gennaro prova dolore, ma non chiede scusa. Lui era il più alto in grado e quindi lui dovrebbe sentire su di sé tutte le responsabilità di quanto accaduto quella notte alla Diaz. Non mi sembra che nelle sue parole ci sia questo e in più dimentica anche di chiedere scusa". Così Giuliano Giuliani, padre di Carlo, il ragazzo ucciso durante il G8 del luglio 2001 a Genova commenta le frasi del sottosegretario Gianni De Gennaro, allora capo della polizia sulla sentenza della Cassazione sulle violenze alla Diaz.